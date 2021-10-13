Москва, 13 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В странах Евросоюза не могут обеспечить полноценную работу систем стратегического планирования. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

То же самое касается и Великобритании, высказал свою точку зрения участник ток-шоу.

«Вся система стратегического планирования Евросоюза, да и Британии показала свою неэффективность. Аналитики не рассчитывали на год, два, три вперед различные варианты, которые могут произойти в связи с влиянием погоды на потребности европейских энергопотребителей», — сказал Коротченко.