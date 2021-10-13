Оренбург, 13 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Управление Роспотребназдора уже направило предложения на согласование с федеральным центром. Об этом заявил 13 октября губернатор Денис Паслер в Instagram-акаунте.

(сс) qimono Вакцинация

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«Сегодня на штабе обсудили целый комплекс возможных ограничительных мер. Если потребует обстановка, будем вводить. Нам важно, наряду с борьбой за жизни и здоровье, не уронить бизнес», — подчеркнул он.

Паслер заострил внимание на то, что в регионе наблюдается затяжная волна заболеваемости COVID-19 в течение четырех месяцев. Только после объявления карантина в школах ряда муниципалитетов началось снижение заболеваемости среди детей.

«Пока нет коллективного иммунитета, только антиковидные меры могут дать эффект. Это введение обязательной вакцинации для работников сферы услуг, торговли, общепита, учреждений культуры, здравоохранения, соцзащиты, образования, МФЦ, банков, почты, муниципальных и госслужащих — тех, кто работает с людьми», — сказал Денис Паслер.

В регионе вакцинировано 650 тысяч человек. Однако этого недостаточно.