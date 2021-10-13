Волгоград, 13 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. По подозрению в похищении и изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде разыскивают ранее судимого и сбежавшего из колонии-поселения мужчину, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

По данным следствия, подозреваемый вечером 10 октября напал на девушку, возвращавшуюся домой в Кировском районе Волгограда. Мужчина надругался над ней и скрылся, однако оперативники смогли установить его личность. Им оказался ранее судимый уроженец Ульяновска 1992 года рождения. Специалисты установили, что именно его биологические следы обнаружены на одежде потерпевшей.

Установлено, что подозреваемый отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений и самовольно покинул исправительное учреждение. Мужчина объявлен в розыск, ориентировки разосланы во все правоохранительные структуры региона.