Москва, , 13:56 — REGNUM Соединенные Штаты и Европейский союз прямо запрещают президенту Молдавии Майе Санду говорить о стремлении к нормальным отношениям с Россией и этим оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела страны. Об этом 13 октября заявил Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии — исторически близкой нам страны», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва с уважением относится к выборам в парламент Молдавии, которые прошли в июле текущего года.

«Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией», — добавил Лавров.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что в дальнейшем власти Молдавии смогут действовать самостоятельно и без подсказок извне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России вызывают глубокую озабоченность попытки США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.