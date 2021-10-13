Москва, 13 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Певица Ирина Смелая (известна как Tatarka) записала видеообращение к своим недоброжелателям. Она опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 12 октября.

Okras Илья «Ильич» Прусикин

Певица пожаловалась, что её часто критикуют за шутки. «…откуда столько злости и неуверенности в себе? Откуда столько зависти? Почему нельзя заниматься своей жизнью и следить за тем что ты делаешь, а не за жизнью других» — подписала ролик Смелая.

Она также сообщила, что ей угрожает неизвестный человек. Певица показала сообщение, в котором он утверждает, что адрес и марку машины артистки «давно выследили».

ИА REGNUM напоминает, что Ирина Смелая и солист группы Little Big Илья Прусикин (известен как Ильич) объявили о разводе. У них есть общий сын.