Баку, 13 октября 2021, 13:53 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал так называемое «досье Пандоры» о себе, допустив, что там есть 5% истины.
Он добавил, что был президентом 18 лет и раньше был предпринимателем.
По его словам, став главой государства, он передал весь бизнес своим детям, которые сейчас продолжают бизнес.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» сообщило, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями.
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