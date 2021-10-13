Баку, 13 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал так называемое «досье Пандоры» о себе, допустив, что там есть 5% истины.

ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Честно говоря, я не читал, что было написано в документах. Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное — ложь», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он добавил, что был президентом 18 лет и раньше был предпринимателем.

«Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я не был бедным человеком», — отметил он.

По его словам, став главой государства, он передал весь бизнес своим детям, которые сейчас продолжают бизнес.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» сообщило, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями.

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