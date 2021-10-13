Комрат, Молдавия, 13 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. После того, как президентом Молдавии стала Майя Санду, диалог автономного территориального образования (АТО) Гагаузии с Кишинёвом прервался. Об этом заявила башкан (глава) АТО Ирина Влах в эфире телеканала Publika.

Vlah.md Ирина Влах

«Полностью отсутствует диалог с Кишинёвом. Уже десятый месяц как избран президент страны и, к сожалению, не было ни одной встречи с госпожой президентом, не удалось обсудить ни одну тему», — сказала Влах.

Башкан Гагаузии отметила, что её не пригласили на инаугурацию Санду, хотя на мероприятие приглашали даже представителей неправительственных организаций. Влах также напомнила, что Санду посещала Гагаузию, но руководство региона было не в курсе этого.

«Я поинтересовалась, почему так происходит, что руководство автономии не знает о визите президента в Гагаузию. На что я услышала прямую ложь со стороны президента, которая сказала, что она не является организатором встречи и её пригласили мэры», — сказала глава АТО.

Она отметила, что сама видела приглашения на эту встречу, подписанные президентом. Кроме того, Влах выразила беспокойство, тем, что задержан генеральный прокурор Александр Стояногло. Он является уроженцем Гагаузии, и на родине переживают за него.

Напомним, Влах возглавляет Гагаузию с 2015 года. В 2019 году её переизбрали на второй строк. Тогда за это проголосовали более 90% избирателей.