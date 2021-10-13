Москва, , 13:52 — REGNUM Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европейским союзом. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Крым — это не должно быть темой для обсуждения между Европейским Союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, который последовал за госпереворотом на Украине. Большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что по собственному желанию Москва Крым не отдаст и возвращение полуострова в состав Украины станет возможным после распада России, не раньше.