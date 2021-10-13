Токио, 13 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Японский МИД сделал России представление из-за поездки заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп Курильского архипелага. Об этом официальный представитель ведомства Томоюки Ёсида сообщил 13 октября журналистам.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Вулкан Богдана Хмельницкого. Остров Итуруп

Ёсида подчеркнул, что посещение Итурупа российскими официальными лицами противоречит позиции Токио по «северным территориям», как в Японии называют южные Курильские острова. Он добавил, что японская сторона потребовала отмены поездки российских вице-премьеров.

Представление передано через посольство России в Токио, уточил японский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, заместители председателя правительства России Григоренко и Хуснуллин отправлены на Дальний Восток для проверки исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. На Итурупе они посетят рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный».

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