Москва, 13 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Зимы на территории Европы могут быть с каждым годом все холоднее. Такой прогноз 13 октября сделал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Парадокс, но глобальное потепление привело к экстремально холодным зимам в той же самой Европе», — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что климат на территории Европы, вероятно, будет меняться в сторону резко-континентального.

«Это означает, что летом будет жара, а зимой будут сильные морозы. В этих условиях Европа оказалась не готовой реагировать на подобные вызовы», — отметил Коротченко.