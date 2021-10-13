Москва, 13 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Капитанскую повязку в футболе надо отменить. Об этом 13 октября заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Он отметил, что с сборной принята практика смены капитана в каждом матче. Так, на поле с капитанской повязкой уже выходили Георгий Джикия, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов и Алексей Сутормин.

По словам Карпина, ещё не все футболисты команды были капитанами, поэтому следующих матчах будут новые капитаны.

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