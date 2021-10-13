Курган, 13 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Кургане проводится проверка по факту травмирования двух рабочих автосервиса при взрыве газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Forumhouse.ru Газовый баллон

Днем 12 октября 2021 года на автосервисе ул. Омской в Кургане при заправке баллонов фреоном произошла разгерметизация одного из них. В результате хлопка газа были травмированы два работника. Мужчины госпитализированы.

По данному факту организована доследственная проверка.