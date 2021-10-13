Уфа, 13 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Два уголовных дела по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирных домов возбуждено у Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

По версии следствия, в Уфе неустановленные лица из числа руководителей ООО «Литер 4» и ООО «Зеленая роща» заключили с не менее чем 481 гражданами договоры участия в долевом строительстве двух жилых домов ЖК «Московский» в квартале, ограниченном улицами Айской, Сун-Ян-Сена, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева на общую сумму не менее 992 млн рублей.

В материалах уголовного дела указано, что свои обязательства по передаче гражданам готовых квартир в установленный срок они не исполнили, а деньги, полученные от них, похитили и распорядились по своему усмотрению, в итоге участникам долевого строительства был причинен имущественный ущерб.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Сообщается, что ранее в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Высотки» и ООО «Городские проекты» были возбуждены два уголовных дела по признакам хищения денег участников долевого строительства в данном квартале. В материалах дел указано, что в результате противоправных действий этих лиц не получили свое жилье 541 человек (договоры были заключены на общую сумму более 1,5 млрд рублей).

«В настоящее время по делам назначены судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверки контрагентов застройщиков, установления текущего имущественного положения организаций с целью принятия мер к обеспечению возмещения причиненного ущерба, устанавливаются и допрашиваются потерпевшие, руководство и работники застройщиков, а также управляющей компании — ООО «Госстрой-менеджмент». В ходе расследования действиям руководства указанных организаций будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.