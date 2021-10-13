Москва, 13 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. На российском авторынке зафиксирован рост спроса на автомобильные товары на 83% в сентябре текущего года. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «СберАвто» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильное движение

"В сентябре 2021 года был зафиксирован рост спроса на товары для Starter pack — минимального набора товаров автолюбителя для новой машины», — говорится в исследовании.

Так, наибольший спрос был в сентябре на автомобильные коврики — на 300%. Также пользуются популярностью универсальные смазки (+146%) и авторегистраторы (+214%). Чуть меньше выросла популярность: проводов для прикуривания (+98%), принадлежностей для буксировки (рост на 63%), автомобильных знаков (+54%), порошковых огнетушителей (+32%), готовых автонаборов (+26%) и влажных салфеток для машин (+7%).

Повышение спроса на основные автотовары было отмечено в Новосибирске (+370%), Воронеже (+293%) и Волгограде (+224%), Ростове-на-Дону (+172%), Москве (+86%), Омске (+82%), Челябинске (+75%) и Самаре (+73%).

Ранее эксперт посоветовал не протирать поверхности в салоне автомобиля обычными влажными салфетками, поскольку через некоторое время все поверхности, которые были обработаны такими салфетками, начинают трескаться и шелушиться.

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