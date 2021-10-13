Иркутск, 13 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Иркутске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для детей-сирот: 240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса «Огни города» в Ленинском округе. Как поясняет пресс-служба правительства Приангарья, разрешение выдал комитет по градостроительной политике администрации Иркутска.

Пресс-служба правительства Иркутской области Снимок экрана 2021-10-13 в 17.36.24

Напомним, согласно государственным контрактам, передать квартиры застройщик был обязан еще в конце 2018 года. В феврале 2021 года к процессу достройки дома и ввода в эксплуатацию подключился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона регулярно выезжал на место с проверками и держал на контроле устранение застройщиком замечаний.

«Чтобы завершить начатое строительство, правительство Иркутской области и исполнительные органы госвласти приложили немалые усилия. К процессу также были подключены областная прокуратура и городские структуры.

Мы истребовали с застройщика компенсацию за такую длительную просрочку, однако решили не разрывать государственный контракт, а совместными усилиями сохранить квадратные метры уже построенного жилья, так как квартиры в областном центре крайне необходимы. За последние четыре года это будет рекордный объем жилья, переданный детям-сиротам в Иркутске», — пояснил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года фигурантами уголовных дел стали два сотрудника министерства имущественных отношений Иркутской области, призванные обеспечивать жильём детей-сирот.

По данным следствия, один из подозреваемых неоднократно получал взятки от физических лиц и представителей организаций за приемку по государственным контрактам жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма взяток составила не менее 16 млн рублей. При этом проверка соответствия жилых помещений установленным нормам и требованиям не осуществлялась.

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