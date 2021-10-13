Кострома, 13 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Костромской областной суд с 12 октября 2021 года начал принимать посетителей по QR-кодам, сертификатам вакцинации от COVID-19 и документам, подтверждающим перенесенную болезнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Костромской областной суд

Правила распространяются на работу приёмной и не касаются участников судебных процессов. Ранее граждан консультировали по электронной почте и телефону.

«Работа приёмной в «очном» формате была остановлена с конца июня 2021 года. Сейчас принято решение начать консультировать граждан и принимать иски вживую, но с учётом ограничений, действующих в области. Что касается районных судов, то консультирование по телефону там продолжается также с лета. Решение о переводе приёмной в другой формат принимает каждый конкретный суд, но полагаю, что в большинстве случаев для обеспечения безопасной дистанции между посетителями там просто недостаточно места» , — пояснила помощник председателя Костромского областного суда.

Для граждан, вызванных для участия в судебном заседании, действуют старые ограничения — проверка температуры на входе и обязательное наличие масок. Отметим, что Арбитражный суд Костромской области и соседний Ярославский областной суд пока не возобновили работу приёмных.