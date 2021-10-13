Тула, 13 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Тульской области 13 октября подтвержден 161 новый случай заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 56 тыс. 496 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 617 пациентов, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 3171 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.