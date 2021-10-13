Звечан, , 14:07 — REGNUM В городе Звечан на севере Косово и Метохии 13 октября боевики, называющие себя «специальной полицией Косово», тяжело ранили одного местного серба, еще один человек получил легкие ранения. Об этом сообщили косовские СМИ на сербском языке.

Стрельба в Косово Цитата из видео

«Пострадавшему нанесенное повреждение огнестрельным оружием в области грудной клетки. У него затронута лопатка и ребро, мы готовимся к операции. Пострадавший находится в отделении реанимации, он в тяжелом состоянии», — рассказал изданию «Косово онлайн» хирург Клинического центра в Косовской Митровице Златан Элек.

По данным издания, раненному сербу стреляли в спину.

Тем временем так называемые полицейские сепаратистского Косово стали покидать Звечан. На пути их отступления видны гильзы от боевых патронов.

Президент Сербии Александр Вучич срочно направился в город Рашка на административной линии между центральной Сербией и Косово, чтобы встретиться там с представителями косовских сербов, передает телеканал РТС.

Напомним, что 13 октября утром так называемая специальная полиция Косово ворвалась на север края, населенный сербами под предлогом борьбы с контрабандой. Боевики заходили в магазины и аптеки, ломали полки с товарами. Недовольные сербы вышли на протесты и заблокировали некоторые улицы в северной части Митровицы и в Звечане.