Сербия, 13 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В городе Звечан на севере Косово и Метохии 13 октября боевики, называющие себя «специальной полицией Косово», тяжело ранили одного местного серба, еще один человек получил легкие ранения. Об этом сообщили косовские СМИ на сербском языке.

Цитата из видео Стрельба в Косово

«Пострадавшему нанесенное повреждение огнестрельным оружием в области грудной клетки. У него затронута лопатка и ребро, мы готовимся к операции. Пострадавший находится в отделении реанимации, он в тяжелом состоянии», — рассказал изданию «Косово онлайн» хирург Клинического центра в Косовской Митровице Златан Элек.

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По данным издания, раненному сербу стреляли в спину.

Тем временем так называемые полицейские сепаратистского Косово стали покидать Звечан. На пути их отступления видны гильзы от боевых патронов.

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Президент Сербии Александр Вучич срочно направился в город Рашка на административной линии между центральной Сербией и Косово, чтобы встретиться там с представителями косовских сербов, передает телеканал РТС.

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Напомним, что 13 октября утром так называемая специальная полиция Косово ворвалась на север края, населенный сербами под предлогом борьбы с контрабандой. Боевики заходили в магазины и аптеки, ломали полки с товарами. Недовольные сербы вышли на протесты и заблокировали некоторые улицы в северной части Митровицы и в Звечане.