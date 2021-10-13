Москва, 13 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Гражданин Украины приговорен Гагаринским судом Москвы к трем годам колонии за подготовку контрабанды оборудования для военных самолетов МиГ-29 в ОАЭ. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

TryJimmy Тюрьма

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК России «Приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники», приговором Гагаринского районного суда Москвы Ливенцову С. И. назначено наказание в виде лишения сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что гражданином Украины Ливенцовым был организован канал контрабанды и в 2019 году он собирался незаконно приобрести комплектующее изделие авиационного двигателя РД-33, который устанавливается на истребители Миг-29, для его дальнейшего вывоза в ОАЭ.

Кроме того, отмечается, что 17 октября 2019 года во время передачи $8 тыс. работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что бывший инженер-ядерщик ВМС США и его жена 12 октября предстали перед судом по обвинению в попытке продать секреты о ядерных подводных лодках иностранной державе в обмен на криптовалюту.