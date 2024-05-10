Москва, 13 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Россия располагает запасами газа, которых хватит для прохождения даже аномально холодной зимы. Об этом замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил 13 октября журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рябина

Он отметил, что в стране хватает резервных видов топлива. На минувшей неделе Минэнерго и Газпром сверили запасы газа, накопленные в подземных газовых хранилищах (ПХГ).

«И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно», — сказал Грабчак.

По плану закачка газа в хранилища завершится к 1 ноября. Топлива хватит в том числе на «холодную 14-дневку».

По словам замминистра, при этом средние многолетние значения температур указывают на то, что зима не будет более экстремальной, чем годом ранее. Сильные холода не ожидаются, так как «рябина не покраснела», пояснил Грабчак.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в настоящее время максимально увеличила поставки своего газа в Европу.

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