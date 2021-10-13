Красноярск, 13 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае окончено предварительное следствие по уголовному делу о торговле детьми. Фигурантом дела является 28-летняя гражданка Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pexels.com Младенец

По версии следствия, в 2019 году она решила за деньги выносить и родить ребёнка. Для этого она обратилась в компанию «Дидилия», оказывающей услуги по организации оплодотворения. Затем при содействии этой фирмы она поехала в столицу Камбоджи Пномпень, где ей провели процедуру по оплодотворению.

В 2020 года обвиняемая прибыла в Красноярск, где 29 апреля родила ребёнка, оставив его в медучреждении. Указав себя в качестве матери, она оформила доверенность, предоставив возможность директору фирмы и его знакомым распоряжаться младенцем, после чего уехала в Казахстан и получила 13 тыс. долларов.

«После этого директор ООО «Дидилия» забрал ребёнка из медицинского учреждения с целью его дальнейшей передачи третьим лицам и получения за это денежного вознаграждения», — отметили в управлении.