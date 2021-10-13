Чебоксары, 13 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Чувашии рассмотрели ходатайства о помиловании 15 осужденных. Очередное заседание комиссии по вопросам помилования при главе республике прошло 12 октября, сообщает Госслужба Чувашии по делам юстиции.

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Члены комиссии рассмотрели ходатайства о помиловании 15 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Чувашии. Учитывая степень совершения противоправных деяний, обстоятельства и исправления в местах лишения свободы, а также ознакомившись с характеристиками осужденных, комиссия вынесла рекомендации о нецелесообразности применения к ним акта помилования. Соответствующие заключения комиссии о помиловании будут направлены главе республике Олегу Николаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе в сентябре состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии, на котором были рассмотрены уголовные дела в отношении двух заключенных, которые совершили преступления в Крыму и Вологодской области. Они отбывают наказание в исправительных колониях Башкирии. Отмечается, что ходатайства о помиловании этих заключенных были отклонены.

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