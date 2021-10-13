Смоленск, 13 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Смоленской области 13 октября подтвержден 301 новый случай заражения коронавирусом — на шесть больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 53 тыс. 61 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 897 пациентов, в том числе 102 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1812 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.