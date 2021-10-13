Омск, 13 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Руководитель предприятия в Омске подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили ИА REGNUM 13 октября в областном следственном управлении СКР.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

По данным ведомства, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») возбуждено против директора ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». По информации местных СМИ, фигурант является депутатом областного Заксобрания.

По версии следствия, подозреваемый — директор ООО — уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 млн рублей, включив в налоговые декларации ложные сведения о расходах организации за 2015−2017 годы. Налоговая база по НДС была занижена.

Следователи провели обыски. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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