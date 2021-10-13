Джакарта, , 13:33 — REGNUM На Бали подготовили 35 отелей для прохождения карантина, сообщает Kompas.

Тирта Ганга – водный дворец на Бали David Stanley

Правительство Индонезии снова начнёт принимать иностранных туристов на Бали, начиная с 14 октября 2021 года.

Подготовлено 35 отелей, даже если этого недостаточно, есть еще 55 отелей, которые готовы принять иностранных туристов для прохождения самоизоляции.

Все отели должны соответствовать заранее определенным требованиям, таким как наличие сертификата CHSE (чистота, здоровье, безопасность и окружающая среда) и иметь отдельный доступ для гостей, находящихся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1233 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 1233 носителя коронавируса