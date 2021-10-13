Джакарта, 13 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. На Бали подготовили 35 отелей для прохождения карантина, сообщает Kompas.

David Stanley Тирта Ганга – водный дворец на Бали

Правительство Индонезии снова начнёт принимать иностранных туристов на Бали, начиная с 14 октября 2021 года.

Подготовлено 35 отелей, даже если этого недостаточно, есть еще 55 отелей, которые готовы принять иностранных туристов для прохождения самоизоляции.

Все отели должны соответствовать заранее определенным требованиям, таким как наличие сертификата CHSE (чистота, здоровье, безопасность и окружающая среда) и иметь отдельный доступ для гостей, находящихся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1233 случая заражения коронавирусом.