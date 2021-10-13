Москва, 13 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Появление новых опций, связанных с фотографиями, на портале mos.ru позволит загружать снимки при оформлении заявлений, сообщили 13 октября в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пользователь интернета

«В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета», — приводит информацию пресс-службы агентство «Москва».

В департаменте обратили внимание, что в личном кабинете пользователей портала загрузка фотографий не предусмотрена, а системой, предназначенной для хранения снимков, является ГИС ЕЦХД. При этом при пользовании порталом использование функции загрузки фотографии не является обязательной.

Комментарий стал ответом на публикацию в издании «Коммерсантъ», в которой говорилось, что загруженные на портал mos.ru фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, используемую полицией. СМИ опубликовало информацию об одной из закупок, сделанной ГКУ «Информационный город» департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Работы предусматривают опцию сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве».