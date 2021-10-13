Киев, 13 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. ПозицииРоссии иЗапада по Украинедавно ужепротивоположны, но если раньшенадежда на взаимодействие в целях мирного урегулирования в Донбассе была, то теперь её нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 октября, комментируя совместное заявление участников саммита Украина — ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, в совместном заявлении подтверждается поддержка усилий «нормандского формата», контактной группы и мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Также в документе сказано об «ответственности России как стороны конфликта», приветствуется «конструктивный подход« Украины в «нормандском формате» и трехсторонней контактной группе, содержится призыв к России «такжедействовать конструктивно».

» Словоблудие по поводу «поддержки усилий «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе» не должно никого вводить в заблуждение. Мало что значит и высказанная в совместном заявлении участников саммита Украина — ЕС поддержка «усилий» контактной группы: никаких реальных усилий там вследствие политики Киева не получается. А вот лживый призыв к России «действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов» — это более реальное отражение политики Европейского союза.

Эта политика нацелена на то, чтобы затвердить уже давно продвигаемое Киевом и его покровителями в США, Германии, Франции и ЕС понимание России как второй стороны конфликта в Донбассе. В заявлении прямо говорится об ответственности России именно в этом качестве. Так что встреча с руководством ЕС дала Киеву конъюнктурно нужный ему сегодня пропагандистский результат.

Результат этот, однако, в политическом плане абсолютно бесплоден и, более того, контрпродуктивен. Никакие совместные заявления Киева с кем бы то ни было не перекроют «написанного пером» в самих Минских соглашениях. Тем более учитывая, что они были одобрены Советом безопасности ООН. В них сторон конфликта в Донбассе две: Киев против Донецка с Луганском.

Что же до обращённого к нашей стране тезиса о «признании ответственности», то это США, Германия, Франция и ЕС должны признать свою ответственность за государственный переворот, совершённый при их участии на Украине в 2014 году, за последовавшие за ним массовые репрессии в отношении тех, кто был объявлен новой фашистской властью своими врагами, за развязывание Киевом войны против воспротивившихся перевороту властей Донецка и Луганска, за усиливающийся на Украине тоталитаризм. И этого надо от них постоянно требовать.