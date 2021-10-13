Москва, , 13:31 — REGNUM Ситуация с мире деградирует и становится всё менее предсказуемой, а угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, постоянно видоизменяются. Об этом 13 октября в ходе выступления на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так, отметил секретарь Совбеза РФ, сейчас обостряются территориальные претензии, нарушаются договорённости в сфере контроля над вооружениями, усиливается борьба за доступ к стратегическим ресурсам и рынкам сбыта, за контроль над торговыми маршрутами, в также всё чаще фиксируются попытки размывания международного права.

«Повышается вероятность возникновения острых вооружённых конфликтов в различных регионах мира. Искусственно создаются новые разделительные линии и блоки», — добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза сообщил, что совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, наркотрафику и цветным революциям.

«Но угрозы постоянно видоизменяются. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы биологической безопасности», — указал Патрушев.

Кроме того, по его словам, односторонние санкции вынуждают искать нестандартные решения в области экономической безопасности.