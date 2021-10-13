Екатеринбург, 13 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Телемарафон к Новому году, данные об организации которого размещены департаментом внутренней политики Свердловской области на портале госзакупок, не имеет никакого отношения к новогоднему поздравлению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

«Поздравления губернатора записываются всегда силами его пресс-службы на штатную камеру в резиденции главы региона или на улице. Никаких отдельных дополнительных средств или трудозатрат на это не уходит никогда. Версия о том, что закупка объявлена на запись поздравления губернатора, — не соответствует действительности», — подчеркнули в департаменте.

Что касается онлайн-марафона, по которому и размещена эта закупка, то он должен заменить собой в период эпидемии целый ряд мероприятий. Среди них и торжественный приём общественности в Театре Эстрады, и подведение итогов года, и поздравление от имени губернатора муниципалитетов, и поощрение лучших гражданских активистов, волонтёров, представителей некоммерческих организаций и так далее. Данный марафон предполагает включение студий из всех муниципалитетов региона с прямой трансляцией в интернет, а позднее — и трансляцию в телеэфире.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги тендера подведут 19 октября. Услуга, которую должен будет оказать победитель, представляет собой телевизионное вещание из шести сюжетов в виде марафона под названием «Новый Год в Свердловской области». Из них пять будут сняты в управленческих округах, а ещё один итоговый будет включать церемонию вручения губернатором госнаград.