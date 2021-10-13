Москва, 13 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Если европейские страны будут покупать российский газ, увеличивать контракты, а в Киеве сделают конкурентоспособные предложения, то транзит через территорию Украины продолжит работать. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия исполнить транзитные договоренности, он ответил: «Да, она это делает».

«Президент (России Владимир Путин) неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — подытожил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Кремля заявил, что в настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки своего газа в Европу.

«Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал он.