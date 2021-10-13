Ярославль, 13 октября 2021, 13:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставка экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова не связана с результатами «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о связи кадровых перемен с итогами выборов заявил ряд ярославских политиков, в частности, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. На прошедших выборах в Госдуму РФ победу в двух одномандатных округах одержали кандидаты от партии «Справедливая Россия — За Правду», а «Единая Россия» показала результат менее чем в 30%.
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