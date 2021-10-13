Ярославль, 13 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставка экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова не связана с результатами «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство ЯО Дмитрий Миронов

«Прямой взаимосвязи нет. Есть регионы, где партия «Единая Россия» пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью, причем это бывает традиционно», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о связи кадровых перемен с итогами выборов заявил ряд ярославских политиков, в частности, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. На прошедших выборах в Госдуму РФ победу в двух одномандатных округах одержали кандидаты от партии «Справедливая Россия — За Правду», а «Единая Россия» показала результат менее чем в 30%.