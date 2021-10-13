Иркутск, 13 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Следователи установили новые факты преступной деятельности арестованного начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское», обвинённого по коррупционной статье. Как сообщает 13 октября СУ СК РФ по Иркутской области, уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») возбуждено также в отношении участкового уполномоченного полиции данного отдела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По версии следствия, в 2018 году у гендиректора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела было изъято имущество (автомобильная и самоходная техника, деревообрабатывающие станки и древесина). Начальник отдела полиции вступил в преступный сговор с участковым уполномоченным полиции. Они потребовали у гендиректора за возврат изъятого имущества три миллиона рублей, которые в дальнейшем им и были переданы полицейским.

Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками собственной безопасности главка МВД по региону и УФСБ России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» задержали прямо на рабочем месте 7 октября 2021 года. По версии следствия, в конце 2020 года он через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время он арестован.

Читайте также: Иркутский начальник отдела полиции загремел под стражу