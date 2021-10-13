Самара, 13 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть в Самарской городской больнице № 7. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Сообщается, что подготовка центра идет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Сейчас в помещении бывшего центра здоровья больницы № 7 идет ремонт. Рабочие заменили все оконные конструкции, идет к завершению ремонт и утепление фасада здания. Специалисты меняют инженерные системы. Им предстоит выполнить работы по внутренней отделке помещений, а также установить диагностическое оборудование.

Отмечается, что в настоящее время в Самарской области работают центры амбулаторной онкологической помощи на базе четырех медицинских учреждений: ГБ№ 4 г. Самара, ГБ №8 г. Самара, ГП№3 г. Тольятти, ЦГБ г. Сызрань.

Сообщается, что власти региона намерены открыть в области в рамках национального проекта 12 подобных центров, в том числе планируется открыть два центра уже в текущем на базе городских больниц № 6 и № 7.

Ранее сообщалось, что в рамках системы обязательного медицинского страхования в центре амбулаторной онкологической помощи могут обследоваться бесплатно по направлению врача, получать лечение и наблюдаться жители старше 18 лет из любого района, города Самарской области при условии обязательного наличия действующего полиса ОМС.