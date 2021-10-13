Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Аэропорт острова Пальма на Канарских островах работает в штатном режиме, и рейсы между островными авиакомпаниями — Binter и Canaryfly — выполняются нормально и без задержек. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Scott В аэропорту

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При этом отмечается, что отменены шесть рейсов: три — из Мадрида и Германии, и ещё три — обратно.

В частности, это рейс авиакомпании Iberia из Мадрида, рейс авиакомпании Condor из Мюнхена с остановкой во Франкфурте и еще один рейс авиакомпании Easyjet, который должен был вылететь рано утром 13 октября из Берлина.

По словам авиадиспетчеров, облако пепла и диоксида серы, воздействующее на Пальму с момента начала извержения вулкана, движется к югу и востоку от острова, и на данный момент воздушная навигация не затронута.

В воскресенье, 10 октября, в аэропорту Пальмы было отменено в общей сложности 13 рейсов, также было зафиксировано несколько задержек рейсов.