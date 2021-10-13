Москва, , 13:26 — REGNUM Россия для Европы является важным партнером для обеспечения стабильных поставок ископаемых видов топлива, включая газ. Об этом 13 октября заявил статс-секретарь в Министерстве экономики и энергетики ФРГ Андреас Файхт в ходе своего выступления на панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели».

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«Российская Федерация — это очень важный партнер, который обеспечивает стабильные поставки ископаемых видов топлива, в том числе газа. И Россия имеет также возможность стать производителем зеленой энергии», — сказал он.

Также Файхт отметил, что, по его мнению, в будущем появятся новые шансы для совместного сотрудничества и уточнил, что Минэкономики ФРГ и Минэкономразвития России уже контактируют по этим вопросам для ускорения «некоторых процессов» и готовности к новым вызовам в свете целей по достижению климатической нейтральности.

«Мы рассматриваем водородные проекты, в том числе и вместе с российскими коллегами. Мы должны понять и изучить то, как можно поддержать использование водорода», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки газа в Европу.