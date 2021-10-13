Тамбов, 13 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области 13 октября подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 237 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 705 пациентов, в том числе 156 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 978 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.