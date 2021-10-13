Оренбург, 13 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Освободился пост руководителя государственной жилищной инспекции по Оренбургской области. Дмитрий Аниськов освобожден от исполнения обязанностей главы организации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отставка

Аниськов уволен с формулировкой «по собственному желанию» с 13 октября. Стоит отметить, что чиновник руководил жилинспекцией не долго — примерно семь месяцев.

Напомним, должность и.о. начальника жилищной инспекции региона Дмитрий Аниськов занял 23 марта 2021 года. До этого он трудился заместителем министра строительства и дорожного хозяйства области.

Как уж сообщало ИА REGNUM, с 11 октября уволена министр социального развития Оренбуржья Татьяна Самохина. С 14 октября в отставку уходит министр промышленности и энергетики Оренбуржья Андрей Бородин.