Энгельсский район, Саратовская область, 13 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В отношении сотрудницы одного из отделений связи Энгельсского района Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Kiwiev Присвоение

В период с июля 2020 года по сентября 2021 года женщина, являясь должностным лицом, присвоила принадлежащие организации денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, полученные от реализации товарно-материальных ценностей, приема платежей и почтовых переводов от населения. Деньгами сотрудница отделения связи распорядилась по своему усмотрению.

Женщине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Красноярске бывший начальник районного отделения почтовой связи с марта по май 2021 года внёс в расходные кассовые документы ложные сведения о получении 23 красноярцами пенсий и иных выплат социального характера, в том числе ко Дню Победы. Фактически указанные выплаты произведены не были. Начальник отделения почтовой связи присвоил себе более 340 тыс. рублей.

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