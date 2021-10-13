В Марий Эл за сутки от COVID-19 скончались три человека
Йошкар-Ола, 13 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 633 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 67 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 549 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 277 человек.
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