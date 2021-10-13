Владимир, 13 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области 13 октября подтверждено 269 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 57 тыс. 356 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 398 пациентов, в том числе 109 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2063 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.