Йошкар-Ола, 13 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 октября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 67 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 549 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 639 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 72 человека. 633 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались трое пациентов ковид-центров, накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 277 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 761 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1486 человек, из них у 1453 — пневмония, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 145 пациентов, при этом госпитализированы 140 жителей Марий Эл.