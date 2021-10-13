Астрахань, 13 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Астраханской области 13 октября подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 62 тыс. 115 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1128 человек.

За весь период 1773 человека скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.