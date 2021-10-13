Москва, 13 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Попытки грубейшего вмешательства во внутренние дела России не прекращаются. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 13 октября на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Что касается непосредственно России, мы продолжаем фиксировать попытки грубейшего вмешательства в наши внутриполитические процессы», — сказал он.

По словам Патрушева, эти попытки были особенно заметны в ходе выборов в Государственную думу.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва состоялись в России 17−19 сентября. Патрушев ранее заявил, что за эти дни против системы электронного голосования было предпринято более 900 кибератак.

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