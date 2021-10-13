Оренбург, 13 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили еще 383 заражения коронавирусом, что на пять больше предыдущего суточного показателя, сообщает13 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 82 124 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 4190,17 факта заболевания.

Оправились от болезни 70 506 оренбуржцев. От коронавирусной инфекции умер 2201 человек. За последние сутки скончались 19 человек.