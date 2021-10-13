Таллин, 13 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Сети автоматических заправок автотопливом Эстонии подняли свои цены на бензин и дизель до нового исторического максимума. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Images Money Деньги за бензин

Впервые цена литра бензина А98 превысила важный психологический барьер 1,6 евро, достигнув 1,609 евро. Бензин А95 вырос до 1,559 евро за литр. На два цента — до 1,349 евро за литр — подорожало на заправках и дизельное топливо.

Рекорд в 1,5 евро за литр А95 бензина АЗС Эстонии установили 4 октября нынешнего года. Розничные цены на топливо устанавливают рекорды роста в Эстонии с июля нынешнего года, когда впервые с 2011 года цена превысила 1,46 евро за литр.

Эксперты предупредили потребителей страны, что это не предел и рекордные максимумы будут постоянно обновляться до конца 2021 года.