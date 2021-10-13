Таллин, , 13:13 — REGNUM Парламент Эстонии обсудил согласованный план развития Эстонии на 2021−2030 годы, цель которого — сделать Эстонию более сплоченным и инклюзивным обществом. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Подчеркивается, что план развития направлен прежде всего на адаптацию и интеграцию в эстонское пространство иноязычное населения республики и на «глобальное эстонство» среди эстонских зарубежных общин.

План депутатам представили министр культуры Аннели Отть и член комитета по культуре Сигне Киви.

Министр культуры Аннели Отть заявила, что, хотя интеграция общества в Эстонии была последовательной, языковая сегрегация и связанное с этим неравенство по-прежнему высоки. Языковая сегрегация, по мнению министра, может привести к поляризации общества и увеличить вероятность конфликта ценностей между людьми с разным языковым и культурным происхождением.

По словам министра, в ближайшие годы планируется оказать активную поддержку местным органам власти в политике адаптации иноязычного населения в эстонское общество. «Это с большей вероятностью приведет к более сплоченному и стабильному обществу», — отметила Отть.

Говоря об Эстонии 2030 года, она заявила, что «это Эстония, где люди с разным языковым и культурным происхождением несут эстонскую идентичность, активно участвуют в жизни общества, разделяют общее культурное, информационное и коммуникационное пространство и имеют равные возможности для успешной независимой жизни и благополучия».

Эстония неоднократно критиковалась международными правозащитными организациями и МИД России за принудительную эстонизацию всех сфер общественной жизни страны, давлении на иноязычное население и ограничении прав нацменьшинств на собственные язык и культуру. Официальный Таллин последовательно игнорирует международную критику.